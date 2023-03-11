Судейство
11 марта, 15:32
На 49-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Урал» арбитр Роман Галимов правильно не назначил 11-метровый удар в пользу торпедовцев.
В том эпизоде в штрафной площади гостей после прострела Давида Караева мяч попал Эмерсону в правую руку. Тот в момент контакта с мячом уже находился к нему спиной, рука была прижата к телу — оснований для пенальти в этом случае не возникло.
Судья со своей позиции вряд ли мог видеть все детали, предположительно он получил подсказку от первого ассистента Александра Кудрявцева. Видеоарбитр Сергей Иванов принял верное решение, не вмешавшись в действия коллег.