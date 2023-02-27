0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:46

«Торпедо» зимой отказалось подписывать серба Влаховича, который перешел в «Аталанту»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что предлагал в московское «Торпедо» несколько своих футболистов.

«Я предложил «Торпедо» несколько футболистов. Одним из них был серб Ваня Влахович. Ему 18 лет. На сборах в Турции он играл за «Партизан» против «Ахмата», забил гол. Талалаев лично ездил смотреть его в этом матче. Но в «Торпедо» его не взяли, а 31 января он подписал контракт с «Аталантой». Видимо, «Аталанте» он оказался нужнее, чем «Торпедо». Причем я предлагал его за бесплатно, а в Италию он уехал за 500 тысяч евро», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В прошедшее зимнее трансферное окно «Торпедо» заявило семь новых футболистов: защитников Юрия Журавлева, Романа Юзепчука и Евгения Шлякова, полузащитников Илью Кухарчука и Джаджея, а также нападающих Илью Стефановича и Йорди Рейну.

Влахович является воспитанником сербского «Партизана». Нападающий был заявлен за клуб в чемпионате Сербии и Лиге конференций, однако так и не провел ни одного матча за основной состав. 31 января он перешел в «Аталанту», в которой сейчас выступает за «молодежку».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/torpedo-zimoj-otkazalos-podpisy-vat-serba-vlahovicha-kotory-j-pereshel-v-atalantu/
Футбол
РПЛ
ФК Аталанта
ФК Торпедо (Москва)
Дмитрий Селюк
серия А
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Расинга» заявил, что клуб еще не получал предложений по Мансильи

Пономарев заявил, что бывший нападающий ЦСКА Жо был переоценен