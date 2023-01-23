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Сегодня, 18:00

Тошич допустил, что вернется в ЦСКА после завершения карьеры

Константин Белов
Корреспондент
Зоран Тошич, Ахмед Муса и Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич рассказал «СЭ» о своем будущем.

— Сейчас я в Сербии, веду переговоры с несколькими командами. Так что до конца месяца будет понятно, куда я поеду. Есть несколько предложений, но не решил куда отправлюсь.

— Не хотели бы вернуться в ЦСКА?

— Уверен, что моя история, как футболиста ЦСКА, уже давно закончилась. Там сейчас много хороших игроков, которые играют за нашу любимую команду. Мне кажется, что как футболист я не нужен ЦСКА. Но не знаю, что будет в будущем. Это мой любимый клуб, моя команда. Наступит день, когда я закончу с футболом, и, может быть, буду связан вновь с ЦСКА, — сказал Тошич «СЭ».

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), два раза Кубок страны (2010/11, 2012/13) и два раза — Суперкубок (2013, 2014).

Зоран Тошич
ФК ЦСКА (Москва)
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