Тошич допустил, что вернется в ЦСКА после завершения карьеры

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич рассказал «СЭ» о своем будущем.

— Сейчас я в Сербии, веду переговоры с несколькими командами. Так что до конца месяца будет понятно, куда я поеду. Есть несколько предложений, но не решил куда отправлюсь.

— Не хотели бы вернуться в ЦСКА?

— Уверен, что моя история, как футболиста ЦСКА, уже давно закончилась. Там сейчас много хороших игроков, которые играют за нашу любимую команду. Мне кажется, что как футболист я не нужен ЦСКА. Но не знаю, что будет в будущем. Это мой любимый клуб, моя команда. Наступит день, когда я закончу с футболом, и, может быть, буду связан вновь с ЦСКА, — сказал Тошич «СЭ».

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), два раза Кубок страны (2010/11, 2012/13) и два раза — Суперкубок (2013, 2014).