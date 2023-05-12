Тошич допустил, что завершит карьеру этим летом

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за греческую «Ламию», прокомментировал свое будущее в профессиональном футболе.

«Уже полгода играю в Греции за «Ламию». Сначала у меня была травма, затем заболел. Как итог, пропустил много игр. Завтра у нас последний тур, а дальше лето и все будет видно. По окончании сезона подумаю — буду продолжать играть дальше или нет. От завтрашней игры все зависит. Мне сначала нужно определиться, остаюсь я в клубе или буду искать новую команду. Если будут другие предложения, то продолжу играть, если нет — буду серьезно думать о своем будущем», — приводит слова Тошича Sport24.

Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В нынешнем сезоне 36-летний серб провел за «Ламию» 3 матча и забил 1 гол.