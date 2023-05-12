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Сегодня, 18:32

Тошич допустил, что завершит карьеру этим летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за греческую «Ламию», прокомментировал свое будущее в профессиональном футболе.

«Уже полгода играю в Греции за «Ламию». Сначала у меня была травма, затем заболел. Как итог, пропустил много игр. Завтра у нас последний тур, а дальше лето и все будет видно. По окончании сезона подумаю — буду продолжать играть дальше или нет. От завтрашней игры все зависит. Мне сначала нужно определиться, остаюсь я в клубе или буду искать новую команду. Если будут другие предложения, то продолжу играть, если нет — буду серьезно думать о своем будущем», — приводит слова Тошича Sport24.

Зоран Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В нынешнем сезоне 36-летний серб провел за «Ламию» 3 матча и забил 1 гол.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-12-eks-futbolist-tsska-zoran-toshich-dopustil-chto-zavershit-karyeru-etim-letom
Зоран Тошич
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