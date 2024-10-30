Тошич надеется, что слова Пьянича повлияют на допуск российских клубов до международных соревнований

Сегодня, 04:10
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич надеется, что слова хавбека Миралема Пьянича повлияют на допуск российских клубов до участия в международных соревнованиях.
Пьянич в интервью «СЭ» призвал ФИФА вернуть Россию в международный футбол.
«Слова Пьянича о допуске российских клубов? Я, как бывший игрок ЦСКА, и человек, который большую часть своей карьеры играл в России, хочу допуска российских клубов. Надеюсь, что слова Пьянича на это повлияют и это произойдет очень скоро», — приводит Metaratings слова Тошича.
Российские клубы и сборные всех возрастов отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2024 года.