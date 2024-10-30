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Сегодня, 04:10

Тошич надеется, что слова Пьянича повлияют на допуск российских клубов до международных соревнований

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич надеется, что слова хавбека Миралема Пьянича повлияют на допуск российских клубов до участия в международных соревнованиях.

Пьянич в интервью «СЭ» призвал ФИФА вернуть Россию в международный футбол.

«Слова Пьянича о допуске российских клубов? Я, как бывший игрок ЦСКА, и человек, который большую часть своей карьеры играл в России, хочу допуска российских клубов. Надеюсь, что слова Пьянича на это повлияют и это произойдет очень скоро», — приводит Metaratings слова Тошича.

Российские клубы и сборные всех возрастов отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2024 года.

Источник: Metaratings

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