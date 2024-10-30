Тошич надеется, что слова Пьянича повлияют на допуск российских клубов до международных соревнований

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич надеется, что слова хавбека Миралема Пьянича повлияют на допуск российских клубов до участия в международных соревнованиях.

Пьянич в интервью «СЭ» призвал ФИФА вернуть Россию в международный футбол.

«Слова Пьянича о допуске российских клубов? Я, как бывший игрок ЦСКА, и человек, который большую часть своей карьеры играл в России, хочу допуска российских клубов. Надеюсь, что слова Пьянича на это повлияют и это произойдет очень скоро», — приводит Metaratings слова Тошича.

Российские клубы и сборные всех возрастов отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2024 года.