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Сегодня, 15:15

Тошич назвал Акинфеева величайшим игроком в истории ЦСКА: «Он лидер и настоящий капитан»

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Полузащитник «Ламии» Зоран Тошич в интервью «СЭ» поделился мнением об экс-партнере по ЦСКА вратаре Игоре Акинфееве.

«Когда говоришь о ЦСКА, то первый, кто приходит на ум, — это Игорь Акинфеев. Он лидер и настоящий капитан. Не хочу никого обидеть, но мне кажется, что он величайший игрок в истории ЦСКА! И до сих пор держит высокий уровень. Жаль, что после 2016 года Акинфеев не становился чемпионом. Надеюсь, что он еще завоюет золото. Это было бы идеально перед завершением карьеры.

Но торопиться [уходить] точно не нужно — Игорь каждый матч проводит на очень хорошем уровне. Закончить-то можно, но вернуться — нереально. Поэтому все мои друзья говорят: «Играй, пока в состоянии ходить по полю пешком». И я согласен с этим, ха-ха! Наверное, и Игорь тоже", — сказал Тошич «СЭ».

Зоран Тошич. «После отъезда из России больше всего скучаю по зарплате». Тошич — о Гинере, Дзагоеве и мечте возглавить ЦСКА
Зоран Тошич
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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