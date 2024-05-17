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Сегодня, 12:45

Тошич назвал золотой гол за ЦСКА самым важным в карьере

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самом важном голе в карьере.

— Золотой гол «Локомотиву» в 30-м туре сезона-2013/14 РПЛ самый памятный в карьере?

— Конечно. Даже гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» в 2012 году рядом не стоит. Помню, как тяжело было во втором тайме — «Локомотив» побежал вперед, а мы отдали все силы, чтобы сохранить результат. Когда Даме Н'Дойе попал в штангу, я чуть не умер, ха-ха! Но это был наш день, день ЦСКА. День, когда мы завоевали чемпионство!" - сказал Тошич «СЭ».

ЦСКА в сезоне-2013/14 занял первое место в чемпионате России, набрав 64 очка. Тошич провел 36 матчей, забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.

Зоран Тошич. «После отъезда из России больше всего скучаю по зарплате». Тошич — о Гинере, Дзагоеве и мечте возглавить ЦСКА

Зоран Тошич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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