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Сегодня, 21:40

Тошич не верит в увольнение Илича из «Пари НН»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о возможном увольнении сербского главного тренера «Пари НН» Саши Илича на фоне неудачного старта команды в сезоне.

«Я слежу за всеми сербскими тренерами в РПЛ: Илич, Станкович и Николич. Сейчас только начало сезона, у Илича был матч с ЦСКА, где, очевидно, «Пари НН» был слабее. Я вижу, что его состав практически не поменялся по сравнению с прошлым сезоном. Не верю, что пишет пресса о возможном увольнение Илича. Старт чемпионата неудачный, но надо ему дать немного времени и потом сделать выводы уже», — цитирует Тошича Metaratings.ru.

46-летний Илич возглавляет «Пари НН» с мая 2024 года. Под его руководством команда провела девять матчей, одержав единственную победу при шести поражениях и двух ничьих.

Источник: Metaratings.ru
Зоран Тошич
Саша Илич
ФК Нижний Новгород
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