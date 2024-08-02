Тошич не верит в увольнение Илича из «Пари НН»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о возможном увольнении сербского главного тренера «Пари НН» Саши Илича на фоне неудачного старта команды в сезоне.

«Я слежу за всеми сербскими тренерами в РПЛ: Илич, Станкович и Николич. Сейчас только начало сезона, у Илича был матч с ЦСКА, где, очевидно, «Пари НН» был слабее. Я вижу, что его состав практически не поменялся по сравнению с прошлым сезоном. Не верю, что пишет пресса о возможном увольнение Илича. Старт чемпионата неудачный, но надо ему дать немного времени и потом сделать выводы уже», — цитирует Тошича Metaratings.ru.

46-летний Илич возглавляет «Пари НН» с мая 2024 года. Под его руководством команда провела девять матчей, одержав единственную победу при шести поражениях и двух ничьих.