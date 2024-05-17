Тошич о чемпионстве с ЦСКА: «Это самый важный момент в карьере»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью «СЭ» вспомнил чемпионство в РПЛ с армейцами в сезоне-2013/14.

«Десять лет прошло... Время быстро летит! Тот матч и гол буду помнить всю жизнь. Это самый важный момент в карьере. ЦСКА провел великолепный сезон, а я — самый результативный год в карьере. Приятно вспоминать. Жалко, что после 2016-го, когда ЦСКА покинули многие лидеры, клуб не становился чемпионом. Но верю, что скоро это удастся исправить», — сказал Тошич «СЭ».

ЦСКА в сезоне-2013/14 занял первое место в чемпионате России, набрав 30 очков. Тошич в том сезоне провел 36 матчей, забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.