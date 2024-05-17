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Сегодня, 14:45

Тошич об уходе из ЦСКА: «Никаких обид! Я все отдал команде»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью «СЭ» рассказал о причинах ухода из клуба в августе 2017 года.

«За пару месяцев до истечения контракта мы разговаривали с Романом Бабаевым и Евгением Гинером. Пришли к выводу, что уйти надо на высокой ноте: я все отдал команде, завоевал трофеи, добился максимума. К тому же после прихода Гончаренко поменялась схема: с 4-2-3-1 на 3-5-2, и моя позиция просто исчезла. Понадобились игроки с другим функционалом, поэтому со мной решили расстаться. Но я это понял и принял. Никаких обид! ЦСКА дал мне все, а я дал все клубу. Просто наступил момент, когда настало время двигаться дальше», — сказал Тошич «СЭ».

Тошич выступал за ЦСКА с июля 2010 по август 2017 года. Он провел за армейцев 239 матчей, забил 47 голов и отдал 41 голевую передачу.

Зоран Тошич. «После отъезда из России больше всего скучаю по зарплате». Тошич — о Гинере, Дзагоеве и мечте возглавить ЦСКА
Зоран Тошич
ФК ЦСКА (Москва)
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