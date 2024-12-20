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Сегодня, 10:40

Тошич: «Если кто-то сейчас не воспользуется таким «Зенитом», не знаю, когда такой шанс будет в следующий раз»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Нас ждет интересная чемпионская гонка. Большая часть чемпионата позади и сейчас каждое очко очень важно. Победит тот, кто будет меньше ошибаться. «Зенит» как всегда главный претендент, но у «Краснодара» и «Спартака» хорошие шансы, «Локомотив» тоже был неплох, но подустал. Если сравнивать «Зенит» с позапрошлым сезоном, то видно, что они сбавили. «Краснодар» играет хорошо, а «Спартак» набрал отличный ход. Если кто-то сейчас не воспользуется таким «Зенитом», не знаю, когда такой шанс будет в следующий раз», — сказал Тошич «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Зоран Тошич
ФК Зенит
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