Тошич ответил на вопрос о будущем Зделара и Гайича в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос о будущем полузащитника Саши Зделара и защитника Милана Гайича в составе армейцев.

— Учитывая, что они сербы, я очень хорошо их знаю. Я немного заинтересованное лицо. Сашу Зделара знаю. Против Милана Гайича играл, когда он выступал за «Црвену Звезду». Что касается Зделара, он всегда выкладывается на 200 процентов. Всегда показывает один уровень футбола. Такие игроки всегда нужны команде. Если говорить про Гайича, сейчас меньше играет, контракт заканчивается. Учитывая, что многим футболистам не очень интересно играть в России, не знаю, что будет в конце сезона, — сказал Тошич.

В нынешнем сезоне Зделар провел за ЦСКА 21 матч во всех турнирах и сделал голевую передачу. Контракт игрока с красно-синими действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 4 миллиона евро.

Контракт 29-летнего Милана Гайича с ЦСКА действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.