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Сегодня, 15:18

Тошич: «Сейчас нет никакой разницы, какое место займет ЦСКА в таблице»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о перспективах московской команды в концовке нынешнего сезона.

«Слежу за РПЛ и болею за ЦСКА. Да, «Зенит» — чемпион, но я рад, что армейцы наконец-то находятся так высоко, на втором месте. Скорее они и возьмут серебро по окончании сезона. К сожалению, сейчас нет никакой разницы, какое место займет ЦСКА. Конечно, мне бы хотелось, чтобы сейчас не моя команда, а «Зенит» шел на втором месте, ха-ха!» — приводит Sport24 слова Тошича.

На данный момент ЦСКА занимает 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 51 очко. В 27-м туре армейцы сыграют с «Торпедо». Матч пройдет 13 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-12-zoran-toshich-net-nikakoy-raznitsy-kakoye-mesto-zaymet-tsska-v-tablitse-rpl
Зоран Тошич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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