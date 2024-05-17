Тошич: «Когда Акинфеев спас нас в Казани, перед глазами пролетел весь сезон»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самом знаковом чемпионстве в России.

«Все три, потому что они получились разными. В сезоне-2012/13 было много эмоций, так как это мое первое золото в России. Через год я забил золотой гол. А в 2016-м вообще случилось что-то невероятное. Я про двойной сейв Акинфеева в Казани! В тот момент перед глазами пролетел весь сезон — мы столько работали, а это рушится в один момент... Но Игорь нас спас!» — сказал Тошич «СЭ».

Тошич выступал за ЦСКА с июля 2010 по август 2017 года, завоевал три чемпионства в РПЛ (2012/13, 2013/14, 2015/16). 37-летний игрок провел за армейцев 239 матчей, забил 47 голов и отдал 41 голевую передачу.