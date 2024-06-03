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Сегодня, 19:43

Тошич об увольнении Федотова: «Шестое место — это не уровень ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич в комментарии для «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Тренер всегда отвечает за результат. Шестое место это не уровень ЦСКА. Болельщики и руководство клуба не могут быть довольны этим результатом. ЦСКА всегда привык быть на самых высоких местах, ничего кроме этого их не интересует. Поэтому шестое место никого не устраивает», сказал Тошич «СЭ».

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в РПЛ и стал обладателем Кубка России.

В минувшем сезоне красно-синие финишировали на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Зоран Тошич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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