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Сегодня, 15:00

Тошич: «В России не готов был выступать ни за кого, кроме ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью «СЭ» рассказал о предложении тульского «Арсенала» летом 2017 года.

— Другие клубы РПЛ на вас не выходили в 2017 году?

— Было предложение от тульского «Арсенала». Агент вел переговоры, но я сказал ему, что не хочу там играть. Потому что в России не готов был выступать ни за кого, кроме ЦСКА. Уже в тот момент я понимал, что уеду в другой чемпионат. И вскоре подписал контракт с «Партизаном».

Тошич выступал за ЦСКА с июля 2010 по август 2017 года. Он провел за армейцев 239 матчей, забил 47 голов и отдал 41 голевую передачу.

Зоран Тошич. «После отъезда из России больше всего скучаю по зарплате». Тошич — о Гинере, Дзагоеве и мечте возглавить ЦСКА

Зоран Тошич
ФК ЦСКА (Москва)
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