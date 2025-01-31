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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Тошич — об уровне РПЛ: «Чемпионат стал слабее из-за отсутствия еврокубков»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич ответил на вопрос о текущем уровне РПЛ.

— По рейтингу INSTAT ты лучший игрок ЦСКА в прошлом году. Смолов с Кокориным недавно в подкасте пришли к выводу про РПЛ и говно. Действительно ли уровень лиги стал хуже?

— Не могу сказать, что говно. Далеко до этого. Да, чемпионат сильный. Учитывая, что многие иностранным футболистом неинтересно приезжать из-за отсутствия еврокубков. Из-за этого чемпионат стал слабее. Мне кажется, уровень начал потихоньку падать после ЧМ-2018. До этого он поднимался. Далее пандемия, сейчас знаем, что происходит и так далее. В мои времена было много отличных игроков. Меня всегда спрашивали, почему ЦСКА не борется за чемпионство. Ответ очевиден. Раньше поколение, которое выигрывало Кубок УЕФА, плюс три чемпионата. Уровень совсем другой.

37-летний серб выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год. За этот период на его счету 241 матч, в которых он забил 47 гола и отдал 41 резльтативную передачу. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также двухкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Зоран Тошич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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