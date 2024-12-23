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Сегодня, 04:30

Тошич: «Весной ЦСКА будет выглядеть сильнее, чем в первой части сезона»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от выступлений команды после зимней паузы.

«Летом 2024 года в клуб пришел Марко Николич. Зимой команда впервые проведет полноценные сборы под руководством сербского тренера. Поэтому мне кажется, что весной ЦСКА будет выглядеть сильнее, чем в первой части сезона. Не знаю, смогут ли армейцы побороться за чемпионство. Но я как бывший армеец надеюсь, что скоро наступят времена, когда красно-синие опять будут первыми», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

ЦСКА после 18 туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов.

Источник: РБ Спорт
Зоран Тошич
ФК ЦСКА (Москва)
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