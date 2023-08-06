Тошич считает, что Лингард помог бы ЦСКА: «У него большая карьера»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе экс-хавбека сборной Англии и «МЮ» Джесси Лингарда в московский клуб.

«У Лингарда большая карьера, это игрок высокого уровня. ЦСКА всегда покупал молодых футболистов, развивал их и потом продавал дальше, такая была политика. Сейчас — не знаю. Естественно, он бы помог команде, но выгодно ли это для клуба или нет — я не знаю, учитывая, что команда не играет в еврокубках. Это больше вопрос к руководству», — сказал Тошич «СЭ».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил «СЭ» информацию о том, что клубу предложили рассмотреть возможный переход Лингарда.

Последним клубом 30-летнего англичанина был «Ноттингем Форест», контракт с которым завершился летом этого года. В сезоне-2022/23 футболист провел 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Помимо «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест», Лингард выступал за «Вест Хэм», «Дерби Каунти», «Брайтон» и «Лестер».