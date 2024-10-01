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Сегодня, 02:48

Тошич: «Уровень футбола в России начал падать после ЧМ-2018»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич считает, что уровень РПЛ начал падать после ЧМ-2018, который прошел в России.

«Когда я играл в ЦСКА, чемпионат России был очень сильным: 7-8 команд реально претендовали на трофей до начала сезона, а сейчас другая ситуация — одна команда выигрывает золотые медали уже 6 лет подряд. Поэтому я считаю, что лига сто процентов стала слабее. Десять лет назад РПЛ была чуть ли не самой сильной в своей истории.
В России уровень футбола начал падать после чемпионата мира 2018 года. После него начали приезжать более слабые легионеры, чем те, которые играли в РПЛ раньше. Это мое мнение», — приводит «РБ Спорт» слова Тошича.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Вместе с армейцами хавбек трижды становился чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В конце сентября 2024 года 37-летний серб объявил о завершении карьеры.

Источник: РБ Спорт

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