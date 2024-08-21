Тошич: «ЦСКА способен бороться за чемпионство в этом сезоне»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич считает, что армейцы способны бороться за победу в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Я смотрел игру ЦСКА с «Локомотивом». Был ровный матч, не было очень много моментов. В первом тайме армейцы выглядели лучше, имели хорошие моменты, но, к сожалению, не смогли реализовать. Очень жалко, что пропустили в концовке. Это дерби, было бы неплохо, если не выиграть, то хотя бы не проиграть.

Я не думаю, что пропущенный гол в концовке матча связан с прошлым сезоном. ЦСКА всегда играет на победу, с «Локомотивом», наверное, тоже было большое желание победить. Хотели забить гол, но пропустили в конце. То же самое с «Краснодаром» было — пропустили в конце матча. Я думаю, что Николич это видит и будет исправлять эту проблему.

Пока рано оценивать работу Николича, ему нужно время. В конце сезона посмотрим, на каком месте команда закончит сезон. В первых турах, до матча с «Краснодаром», ЦСКА выглядел убедительно. Я и сейчас скажу, что они способны бороться за чемпионство. Верю, что игра наладится и результаты будут. Уехал Чалов, и сейчас клубу необходим сильный нападающий, который за сезон забивает по 15-20 мячей. Если не будет такого игрока, то, конечно, будет тяжелее в борьбе за чемпионство», — приводит Metaratings слова Тошича.

После пяти туров чемпионата России-2024/25 ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице с 7 очками. Отставание красно-синих от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.