Тошич:«Сейчас в ЦСКА футболистов такого уровня нет»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему армейцы не становились чемпионами России с 2016 года.

«Надо быть честным и признаться: да, у ЦСКА сейчас хорошая команда, но если сравнить нынешний состав с составом моего поколения, где каждый мог решить матч... Сейчас, к сожалению, футболистов такого уровня нет. И не только у ЦСКА, но и у других клубов России. Кроме, наверное, «Зенита», — сказал Тошич «СЭ».

ЦСКА после 28 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.