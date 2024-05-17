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Сегодня, 13:15

Тошич:«Сейчас в ЦСКА футболистов такого уровня нет»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему армейцы не становились чемпионами России с 2016 года.

«Надо быть честным и признаться: да, у ЦСКА сейчас хорошая команда, но если сравнить нынешний состав с составом моего поколения, где каждый мог решить матч... Сейчас, к сожалению, футболистов такого уровня нет. И не только у ЦСКА, но и у других клубов России. Кроме, наверное, «Зенита», — сказал Тошич «СЭ».

ЦСКА после 28 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.

 
Зоран Тошич. «После отъезда из России больше всего скучаю по зарплате». Тошич — о Гинере, Дзагоеве и мечте возглавить ЦСКА

 

Зоран Тошич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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