Тошич уверен, что ЦСКА завершит сезон РПЛ в тройке призеров

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о турнирном положении московского клуба.

«ЦСКА завершит сезон в топ-3. Это сильный клуб, который умеет очень хорошо играть на финишном отрезке. Также желаю красно-синим победы в Кубке России!» — приводит «РБ Спорт» слова Тошича.

На данный момент армейцы идут на 4-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 25 играх. 7 мая московский клуб дома сыграет против «Оренбурга в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

В Суперфинале FONBET Кубка России, который состоится 11 июня, ЦСКА встретится с победителем пары «Краснодар» — «Урал».