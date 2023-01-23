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Сегодня, 17:50

Тошич уверен, что Слуцкий скоро снова станет чемпионом России

Константин Белов
Корреспондент
Леонид Слуцкий и Зоран Тошич.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем Леонида Слуцкого.

— Мы постоянно на связи со Слуцким. Много раз говорил, что это самый важный тренер в моей карьере. Он очень сильно помог мне. Сейчас у него непростой период, вылетел из премьер-лиги. Но я уверен, что он быстро найдет новый клуб, и покажет на что способен. Для меня — это лучший тренер, с которым я работал.

— Верите, что Слуцкий в будущем станет чемпионом России?

— Конечно, уверен. И не через пару лет, а гораздо раньше.

— Он выиграет чемпионат с ЦСКА?

— Трудно сказать. У ЦСКА есть хороший тренер, Владимир Федотов. Но Викторович — легенда клуба! ЦСКА в последний раз был чемпионом, когда именно он был тренером. Не знаю, может через год, два или три, но для него всегда будет место в ЦСКА, — сказал Тошич «СЭ».

15 ноября Слуцкий принял решение покинуть «Рубин» по собственному желанию. Специалист работал в казанском клубе с 2019 года. Он трижды выигрывал РПЛ с ЦСКА и тренировал «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и сборную России.

Зоран Тошич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
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