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Сегодня, 13:53

Тошич верит, что ЦСКА при Николиче будет бороться за самые высокие места

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Марко Николича на пост главного тренера команды.

Во вторник, 4 июня, пресс-служба ЦСКА сообщила, что клуб и сербский тренер Марко Николич достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве. Контракт между сторонами будет заключен в ближайшее время.

«Я очень много хороших вещей слышал о Николиче. Следил за его карьерой. Мне нравится, как он видит футбол и разговаривает о нем. Он очень умный человек. Марко выигрывал трофеи в разных клубах. Для ЦСКА это важно, это клуб, где всегда борются за самые высокие места. Очень рад, что такой сильный специалист возглавил клуб. И надеюсь, что у Николича все получится, а ЦСКА будет находиться на самых высоких местах», — сказал Тошич «СЭ».

В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

В России Николич ранее возглавлял московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок России-2020/21 и завоевал бронзовые медали чемпионата страны. 3 июня ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера команды.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Зоран Тошич
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
4
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