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Сегодня, 17:15

Тошич верит, что ЦСКА сможет побороться за медали в этом сезоне РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в комментарии для «СЭ» оценил результаты команды в этом сезоне РПЛ.

«К сожалению, ЦСКА проиграл «Зениту», хотя команда хорошо смотрелась на протяжении всего матча. Но «Зенит» — очень сильный соперник, шесть раз подряд клуб становился чемпионом. Я верю, что ЦСКА сможет исправить ситуацию в турнирной таблице и бороться за самые высокие места, например, за медали», — сказал Тошич «СЭ».

ЦСКА после 8-го тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

Зоран Тошич
ФК ЦСКА (Москва)

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