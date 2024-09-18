Тошич верит, что ЦСКА сможет побороться за медали в этом сезоне РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в комментарии для «СЭ» оценил результаты команды в этом сезоне РПЛ.

«К сожалению, ЦСКА проиграл «Зениту», хотя команда хорошо смотрелась на протяжении всего матча. Но «Зенит» — очень сильный соперник, шесть раз подряд клуб становился чемпионом. Я верю, что ЦСКА сможет исправить ситуацию в турнирной таблице и бороться за самые высокие места, например, за медали», — сказал Тошич «СЭ».

ЦСКА после 8-го тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.