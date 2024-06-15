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Тошич: «Шесть чемпионств «Зенита» — перебор. Пора менять чемпиона»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич надеется, что армейцы в следующем сезоне станут чемпионами России.

«Верю, что ЦСКА выиграет в следующем сезоне. Николич — специфичный тренер, который уделяет внимание каждой мелочи. Марко везде выигрывал трофеи, где работал. Надеюсь, с новыми трансферами ЦСКА составит качественную конкуренцию в борьбе за чемпионство. «Зенит» шесть лет подряд выигрывает — это уже перебор, пора менять чемпиона, скучно от этого становится людям. В следующем сезоне будет ровная борьба, разницы большой между «Зенитом» и другими командами я не вижу. Я с 2016 года верю, что красно-синие станут чемпионами», — цитирует Тошича «РБ Спорт.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. После окончания сезона команду покинул главный тренер Владимир Федотов. Вместо него армейцев возглавил Марко Николич.

Источник: РБ Спорт
Зоран Тошич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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