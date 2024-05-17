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Тошич: «Я был первым, кто узнал о завершении карьеры Дзагоевым»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник Зорна Тошич в интервью «СЭ» рассказал о решении Алана Дзагоева завершить карьеру в 33 года.

— В «Ламии» вы пересеклись с Аланом Дзагоевым, который вскоре после перехода завершил карьеру. Это самый талантливый ваш одноклубник, который не раскрылся до конца из-за травм?

— Да. Но когда он был молод, у него не было травм — Алан играл на очень высоком уровне. В то время мы много общались на тему возможного переезда в Европу. У него были предложения, которые он не принимал... Думаю, окажись он в команде из топ-5 лиг Европы, его карьера сложилась бы иначе.

— Как отреагировали на его решение закончить с футболом?

— Я был первым, кто об этом узнал. Алан сказал это на эмоциях, потом взял время, чтобы подумать. И все-таки завершил карьеру. Я был рядом и его поддержал. У каждого спортсмена организм по-разному переносит нагрузки. В России Дзагоев играл на искусственных полях, ездил в сборную, а за сезон мог провести под 50 матчей. И так — десять лет подряд. Это тяжело. У меня тоже были травмы, после которых думал: «Зачем мне это надо?» Но нужно терпение, чтобы все пройти и продолжить играть. Я очень рад, что в 37 лет выхожу на поле и приношу пользу команде", — сказал Тошич «СЭ».

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России. В ноябре 2023 года Дзагоев объявил о завершении карьеры футболиста.

Зоран Тошич. «После отъезда из России больше всего скучаю по зарплате». Тошич — о Гинере, Дзагоеве и мечте возглавить ЦСКА

Алан Дзагоев
Зоран Тошич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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