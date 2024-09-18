Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:59

Тошич заявил, что не планирует завершать карьеру

Константин Белов
Корреспондент
Зоран Тошич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем участии в матче, посвященном Павлу Садырину, между легендами армейцев и «Зенита».

«Очень рад прилететь в Россию еще раз. Рад, что меня пригласили принять участие в матче легенд. Мне хочется увидеться еще раз со своими бывшими товарищами по команде — Габуловым, Дзагоевым, Набабкиным, Щенниковым и другими», — сказал Тошич «СЭ».

37-летний серб также ответил на вопрос о продолжении своей профессиональной карьеры.

«Пока рассматриваю разные варианты продолжения карьеры. Завершать ее пока не планирую. Если приму решение завершить профессиональную карьеру, то сам об этом объявлю и объясню свое решение», — добавил Тошич.

Товарищеская игра состоится 20 сентября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. В составе «Зенита» на поле выйдут Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Павел Погребняк и другие. ЦСКА представят Алан Дзагоев, Юрий Жирков, Кирилл Набабкин, Зоран Тошич, Юрий Жирков и другие.

Зоран Тошич

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Украинский боксер Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова
Сербский дзюдоист дисквалифицирован за то, что перекрестился на Олимпиаде
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя