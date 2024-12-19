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Тошич: «Пьянич — футболист, который умеет делать то, что не могут другие. Он это еще покажет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника армейцев Миралема Пьянича.

«Все знают, в каких клубах играл Пьянич. На зимних сборах он подготовится получше физически. Все-таки он долго находился без команды до перехода ЦСКА, не очень легко сразу показать свой лучший футбол. Но Пьянич — футболист, который умеет делать то, что не могут другие. Думаю, он это еще покажет. Последний пас, стандарты — его сильные стороны», — сказал Тошич «СЭ».

В этом сезоне Пьянич провел за ЦСКА 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Зоран Тошич
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
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