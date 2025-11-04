4 ноября, 12:00
Как стало известно «СЭ», английские «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» проявляют интерес к вингеру «Зенита» Педро. Однако пока не было никаких официальных обращений в клуб.
Отметим, что за ситуацией вокруг 19-летнего бразильца также продолжают следить несколько клубов из Саудовской Аравии.
В октябре Педро сменил агентство, теперь его дела ведет Bertolucci Sports, компания крупнейшего, согласно порталу Transfermarkt, бразильского агента Джулиано Бертолуччи.
Одним из последних трансферов агентства стал переход нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи в «Манчестер Юнайтед» за 62,5 миллиона фунтов.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Педро в 12 миллионов евро. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года.
руслан магомедов
Педра никуда не пойдет. Бразильяны работать не любят и не могут. В РПЛ от силы 30 матчей в сезон , ну может в Кубке пару матчей или три. В Англииэтих матчей в Лиге, в КУбках разных наверное полтинник набежит. И зачем это Педре, бабла столько там ему не насыпят.
11.11.2025
руслан магомедов
Берите педру, Зенит еще привезет их там в у бразильян много этих педров.
11.11.2025
bezkriliy
Ньюкасл, как раз не может. Могут его хозяева.
05.11.2025
Алексей Переверзев
Педро молодец, несмотря на возраст, проявляет себя не хуже Луиса Энрике (главная сборная Бразилии) и Жерсона (потенциально та же главная сборная)
04.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Без Педро и Гонду Зениту крышка!
04.11.2025
Philip Future
Да никуда он не уйдёт от такого бабла. Столько, сколько бомжи, англичане, конечно, не насыпят. Там ещё и играть надо будет в полную силу, и "судей" нет прозенитовских . .
04.11.2025
ONIKAN2013
Только хотел написать.
04.11.2025
Андрей Кадулин
Педро реально прибавил и стоит он дороже 12 лямов
04.11.2025
Ed71
Пока неясно, умеет ли он вообще бить по воротам из-за пределов штрафной, наверное, пока стесняется. ================= Спартаку в прошлом сезоне в Москве классный гол забил как раз из-за штрафной.
04.11.2025
ValeraK
Свингеру...)
04.11.2025
richardford
Педро очень круто играет в этом сезоне. Полностью оправдывает авансы выданные ему специалистами и экспертами когда ему было ещё 17 лет.
04.11.2025
Гарик дед-внук
К Соболю никто не проявляет интерес?
04.11.2025
oiv1vio
К примеру, в ЦСКА деньги не перечисляют за полученного игрока.
04.11.2025
ОстроV Zаячий
Можно через Белоруссию. Там Ньюкасл тоже может купить клуб.
04.11.2025
bezkriliy
Ньюкасл принадлежит саудитам. Так что оформить сделку транзитом через Саудовскую Аравия для Ньюкасла проблемой не станет.
04.11.2025
bezkriliy
А в Саудовскую Аравию выдача есть. И по странному стечению обстоятельств, Ньюкаслом владеют тоже саудиты.
04.11.2025
bezkriliy
Прямым же текстом написано, через саудитов. Они же и Ньюкаслом владеют. Это как из одной кубышки в другую переложить.
04.11.2025
ФОКСИ
Найми агента.....а лучше - агентшу.....
04.11.2025
andy1962
Должен признать, что я ошибся насчет Педро. Парень здорово посерьезнел, обвыкся в команде и сейчас играет одну из ведущих ролей. Словом, проявил характер. И он еще может здорово прибавить. Пока неясно, умеет ли он вообще бить по воротам из-за пределов штрафной, наверное, пока стесняется. Но уверен, что сейчас он стоит не меньше 20 млн
04.11.2025
slddrozdov25
Вот таких футболистов выращивает лучший тренер мира – сергейбогданович, – это вам не валера-верим или талалай какой-нибудь...
04.11.2025
Александр
Педро-игрок молодежной сборной Бразилии.
04.11.2025
Александр
Дааа, Семак научил...
04.11.2025
Александр
тебя там ущемили?
04.11.2025
SP2
а через островное государство кирибати, например - нельзя? )
04.11.2025
SP2
да пусть забирают, зенит не обеднеет!
04.11.2025
не фанатик
Хрен вам, а не дон Педро! Мы, бл... , научили его играть, воспитали, а эти ... припёрлись на всё готовенькое.
04.11.2025
Pol Pol
Ты серьёзно ? Уй ёёё ..... это просто тиздец какой то, со всеми вами !
04.11.2025
m_16
Да хоть через Црвену Звезду или Сьон. Не думаю, что именно это может быть проблемой.
04.11.2025
МАО
И на корм для дельфина пару тысяч можно выделить
04.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
И на Дельфина останется.
04.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
))))
04.11.2025
ALEX1984
Сыночка-корзиночка почитателей итальянского сериала «Спрут» ! Если его и продадут , то Саудитам и Лямов за 60-80 . И то не сейчас . А бритам столько денег жалко будет выложить .
04.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Руки прочь . Растите своих Педро сами.))
04.11.2025
ONIKAN2013
Попробуй агента поменять.
04.11.2025
МАО
У тебя просто нет 12 млн Евро.
04.11.2025
ValeraK
К свингеру...)
04.11.2025
Занзибара
Я тоже проявляю интерес к соседке. Но не складывается никак.)
04.11.2025
МАО
и НДС, 22 %
04.11.2025
МАО
12 млн за игрока сборной Бразилии, или 50 млн за Батракова. Тяжёлый выбор для «Тоттенхэма» и «Ньюкасла». Походу можно купить даже 4х Педров, и останется немного на сдачу.
04.11.2025
Спартак 98
Не оскудевает земля бразильская этими Педро
04.11.2025
Семён Фадеич
Глубоко копаешь. Но, не в правильном направлении.
04.11.2025
Mick Shelby
А по-моему, больше интерес проявляют агенты. Им, главное, бабла срубить.
04.11.2025
Корнелий Ш
Коники до сих пор бабло из Англии ждут.
04.11.2025
Pol Pol
А кто такой ... этот Педров ? И кому он там нужен ? То что здесяся пишуть, это всё такая туфта, что даже разбиратся, так оно или нет ... смысла не вижу. Обыкновенное ... словоблудие и вечно выдавание желаемого, за действительное. Они всегда подобным промышляют, со времён ещё, Недоразвитого Сициализма .... ой как всем всё надо, что у нас есть ! Да ... не нааадо ... нихрена, уж поверьте.
04.11.2025
ОстроV Zаячий
Ударно начала работу новая группа агентов. Сразу видно новички. С Англии для России выдачи денег нет.
04.11.2025
этим можно и так!!! никого и ничего не продавать. никого и ничего. никогда
04.11.2025
и пошлину в размере200% не забудьте!!! с этих только так,и никак иначе
04.11.2025
serZheo
50 миллионов и деньги вперёд. Всю сумму сразу. Предоплата 100 %
04.11.2025
Степочкин
Продавайте за 30 млн)). С них надо драть бабло, на ВСУ у них есть миллиарды, найдут и на Педро.
04.11.2025
Семён Фадеич
Перебьются.
04.11.2025