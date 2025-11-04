«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» проявляют интерес к вингеру «Зенита» Педро

Как стало известно «СЭ», английские «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» проявляют интерес к вингеру «Зенита» Педро. Однако пока не было никаких официальных обращений в клуб. Отметим, что за ситуацией вокруг 19-летнего бразильца также продолжают следить несколько клубов из Саудовской Аравии. В октябре Педро сменил агентство, теперь его дела ведет Bertolucci Sports, компания крупнейшего, согласно порталу Transfermarkt, бразильского агента Джулиано Бертолуччи. Одним из последних трансферов агентства стал переход нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи в «Манчестер Юнайтед» за 62,5 миллиона фунтов. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Педро в 12 миллионов евро. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года.

руслан магомедов Педра никуда не пойдет. Бразильяны работать не любят и не могут. В РПЛ от силы 30 матчей в сезон , ну может в Кубке пару матчей или три. В Англииэтих матчей в Лиге, в КУбках разных наверное полтинник набежит. И зачем это Педре, бабла столько там ему не насыпят. 11.11.2025

руслан магомедов Берите педру, Зенит еще привезет их там в у бразильян много этих педров. 11.11.2025

bezkriliy Ньюкасл, как раз не может. Могут его хозяева. 05.11.2025

Алексей Переверзев Педро молодец, несмотря на возраст, проявляет себя не хуже Луиса Энрике (главная сборная Бразилии) и Жерсона (потенциально та же главная сборная) 04.11.2025

Dmitriy Nekrasov Без Педро и Гонду Зениту крышка! 04.11.2025

Philip Future Да никуда он не уйдёт от такого бабла. Столько, сколько бомжи, англичане, конечно, не насыпят. Там ещё и играть надо будет в полную силу, и "судей" нет прозенитовских . . 04.11.2025

ONIKAN2013 Только хотел написать. 04.11.2025

Андрей Кадулин Педро реально прибавил и стоит он дороже 12 лямов 04.11.2025

Ed71 Пока неясно, умеет ли он вообще бить по воротам из-за пределов штрафной, наверное, пока стесняется. ================= Спартаку в прошлом сезоне в Москве классный гол забил как раз из-за штрафной. 04.11.2025

ValeraK Свингеру...) 04.11.2025

richardford Педро очень круто играет в этом сезоне. Полностью оправдывает авансы выданные ему специалистами и экспертами когда ему было ещё 17 лет. 04.11.2025

Гарик дед-внук К Соболю никто не проявляет интерес? 04.11.2025

oiv1vio К примеру, в ЦСКА деньги не перечисляют за полученного игрока. 04.11.2025

ОстроV Zаячий Можно через Белоруссию. Там Ньюкасл тоже может купить клуб. 04.11.2025

bezkriliy Ньюкасл принадлежит саудитам. Так что оформить сделку транзитом через Саудовскую Аравия для Ньюкасла проблемой не станет. 04.11.2025

bezkriliy А в Саудовскую Аравию выдача есть. И по странному стечению обстоятельств, Ньюкаслом владеют тоже саудиты. 04.11.2025

bezkriliy Прямым же текстом написано, через саудитов. Они же и Ньюкаслом владеют. Это как из одной кубышки в другую переложить. 04.11.2025

ФОКСИ Найми агента.....а лучше - агентшу..... 04.11.2025

andy1962 Должен признать, что я ошибся насчет Педро. Парень здорово посерьезнел, обвыкся в команде и сейчас играет одну из ведущих ролей. Словом, проявил характер. И он еще может здорово прибавить. Пока неясно, умеет ли он вообще бить по воротам из-за пределов штрафной, наверное, пока стесняется. Но уверен, что сейчас он стоит не меньше 20 млн 04.11.2025

slddrozdov25 Вот таких футболистов выращивает лучший тренер мира – сергейбогданович, – это вам не валера-верим или талалай какой-нибудь... 04.11.2025

Александр Педро-игрок молодежной сборной Бразилии. 04.11.2025

Александр Дааа, Семак научил... 04.11.2025

Александр тебя там ущемили? 04.11.2025

SP2 а через островное государство кирибати, например - нельзя? ) 04.11.2025

SP2 да пусть забирают, зенит не обеднеет! 04.11.2025

не фанатик Хрен вам, а не дон Педро! Мы, бл... , научили его играть, воспитали, а эти ... припёрлись на всё готовенькое. 04.11.2025

Pol Pol Ты серьёзно ? Уй ёёё ..... это просто тиздец какой то, со всеми вами ! 04.11.2025

m_16 Да хоть через Црвену Звезду или Сьон. Не думаю, что именно это может быть проблемой. 04.11.2025

МАО И на корм для дельфина пару тысяч можно выделить 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака И на Дельфина останется. 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака )))) 04.11.2025

ALEX1984 Сыночка-корзиночка почитателей итальянского сериала «Спрут» ! Если его и продадут , то Саудитам и Лямов за 60-80 . И то не сейчас . А бритам столько денег жалко будет выложить . 04.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Руки прочь . Растите своих Педро сами.)) 04.11.2025

ONIKAN2013 Попробуй агента поменять. 04.11.2025

МАО У тебя просто нет 12 млн Евро. 04.11.2025

ValeraK К свингеру...) 04.11.2025

Занзибара Я тоже проявляю интерес к соседке. Но не складывается никак.) 04.11.2025

МАО и НДС, 22 % 04.11.2025

МАО 12 млн за игрока сборной Бразилии, или 50 млн за Батракова. Тяжёлый выбор для «Тоттенхэма» и «Ньюкасла». Походу можно купить даже 4х Педров, и останется немного на сдачу. 04.11.2025

Спартак 98 Не оскудевает земля бразильская этими Педро 04.11.2025

Семён Фадеич Глубоко копаешь. Но, не в правильном направлении. 04.11.2025

Mick Shelby А по-моему, больше интерес проявляют агенты. Им, главное, бабла срубить. 04.11.2025

Корнелий Ш Коники до сих пор бабло из Англии ждут. 04.11.2025

Pol Pol А кто такой ... этот Педров ? И кому он там нужен ? То что здесяся пишуть, это всё такая туфта, что даже разбиратся, так оно или нет ... смысла не вижу. Обыкновенное ... словоблудие и вечно выдавание желаемого, за действительное. Они всегда подобным промышляют, со времён ещё, Недоразвитого Сициализма .... ой как всем всё надо, что у нас есть ! Да ... не нааадо ... нихрена, уж поверьте. 04.11.2025

Independent forever Такая Педро нужна самому:joy: 04.11.2025

англосаксам никого и никогда не продавать. продавайте куда угодно,но только не в АНГЛИЮ 04.11.2025

ОстроV Zаячий Ударно начала работу новая группа агентов. Сразу видно новички. С Англии для России выдачи денег нет. 04.11.2025

этим можно и так!!! никого и ничего не продавать. никого и ничего. никогда 04.11.2025

и пошлину в размере200% не забудьте!!! с этих только так,и никак иначе 04.11.2025

serZheo 50 миллионов и деньги вперёд. Всю сумму сразу. Предоплата 100 % 04.11.2025

Степочкин Продавайте за 30 млн)). С них надо драть бабло, на ВСУ у них есть миллиарды, найдут и на Педро. 04.11.2025