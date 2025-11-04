Видео
4 ноября, 12:00

«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» проявляют интерес к вингеру «Зенита» Педро

Микеле Антонов
Корреспондент
Педро.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», английские «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» проявляют интерес к вингеру «Зенита» Педро. Однако пока не было никаких официальных обращений в клуб.

Отметим, что за ситуацией вокруг 19-летнего бразильца также продолжают следить несколько клубов из Саудовской Аравии.

В октябре Педро сменил агентство, теперь его дела ведет Bertolucci Sports, компания крупнейшего, согласно порталу Transfermarkt, бразильского агента Джулиано Бертолуччи.

Одним из последних трансферов агентства стал переход нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи в «Манчестер Юнайтед» за 62,5 миллиона фунтов.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Педро в 12 миллионов евро. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года.

64

  • руслан магомедов

    Педра никуда не пойдет. Бразильяны работать не любят и не могут. В РПЛ от силы 30 матчей в сезон , ну может в Кубке пару матчей или три. В Англииэтих матчей в Лиге, в КУбках разных наверное полтинник набежит. И зачем это Педре, бабла столько там ему не насыпят.

    11.11.2025

  • руслан магомедов

    Берите педру, Зенит еще привезет их там в у бразильян много этих педров.

    11.11.2025

  • bezkriliy

    Ньюкасл, как раз не может. Могут его хозяева.

    05.11.2025

  • Алексей Переверзев

    Педро молодец, несмотря на возраст, проявляет себя не хуже Луиса Энрике (главная сборная Бразилии) и Жерсона (потенциально та же главная сборная)

    04.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Без Педро и Гонду Зениту крышка!

    04.11.2025

  • Philip Future

    Да никуда он не уйдёт от такого бабла. Столько, сколько бомжи, англичане, конечно, не насыпят. Там ещё и играть надо будет в полную силу, и "судей" нет прозенитовских . .

    04.11.2025

  • ONIKAN2013

    Только хотел написать.

    04.11.2025

  • Андрей Кадулин

    Педро реально прибавил и стоит он дороже 12 лямов

    04.11.2025

  • Ed71

    Пока неясно, умеет ли он вообще бить по воротам из-за пределов штрафной, наверное, пока стесняется. ================= Спартаку в прошлом сезоне в Москве классный гол забил как раз из-за штрафной.

    04.11.2025

  • ValeraK

    Свингеру...)

    04.11.2025

  • richardford

    Педро очень круто играет в этом сезоне. Полностью оправдывает авансы выданные ему специалистами и экспертами когда ему было ещё 17 лет.

    04.11.2025

  • Гарик дед-внук

    К Соболю никто не проявляет интерес?

    04.11.2025

  • oiv1vio

    К примеру, в ЦСКА деньги не перечисляют за полученного игрока.

    04.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Можно через Белоруссию. Там Ньюкасл тоже может купить клуб.

    04.11.2025

  • bezkriliy

    Ньюкасл принадлежит саудитам. Так что оформить сделку транзитом через Саудовскую Аравия для Ньюкасла проблемой не станет.

    04.11.2025

  • bezkriliy

    А в Саудовскую Аравию выдача есть. И по странному стечению обстоятельств, Ньюкаслом владеют тоже саудиты.

    04.11.2025

  • bezkriliy

    Прямым же текстом написано, через саудитов. Они же и Ньюкаслом владеют. Это как из одной кубышки в другую переложить.

    04.11.2025

  • ФОКСИ

    Найми агента.....а лучше - агентшу.....

    04.11.2025

  • andy1962

    Должен признать, что я ошибся насчет Педро. Парень здорово посерьезнел, обвыкся в команде и сейчас играет одну из ведущих ролей. Словом, проявил характер. И он еще может здорово прибавить. Пока неясно, умеет ли он вообще бить по воротам из-за пределов штрафной, наверное, пока стесняется. Но уверен, что сейчас он стоит не меньше 20 млн

    04.11.2025

  • slddrozdov25

    Вот таких футболистов выращивает лучший тренер мира – сергейбогданович, – это вам не валера-верим или талалай какой-нибудь...

    04.11.2025

  • Александр

    Педро-игрок молодежной сборной Бразилии.

    04.11.2025

  • Александр

    Дааа, Семак научил...

    04.11.2025

  • Александр

    тебя там ущемили?

    04.11.2025

  • SP2

    а через островное государство кирибати, например - нельзя? )

    04.11.2025

  • SP2

    да пусть забирают, зенит не обеднеет!

    04.11.2025

  • не фанатик

    Хрен вам, а не дон Педро! Мы, бл... , научили его играть, воспитали, а эти ... припёрлись на всё готовенькое.

    04.11.2025

  • Pol Pol

    Ты серьёзно ? Уй ёёё ..... это просто тиздец какой то, со всеми вами !

    04.11.2025

  • m_16

    Да хоть через Црвену Звезду или Сьон. Не думаю, что именно это может быть проблемой.

    04.11.2025

  • МАО

    И на корм для дельфина пару тысяч можно выделить

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    И на Дельфина останется.

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    ))))

    04.11.2025

  • ALEX1984

    Сыночка-корзиночка почитателей итальянского сериала «Спрут» ! Если его и продадут , то Саудитам и Лямов за 60-80 . И то не сейчас . А бритам столько денег жалко будет выложить .

    04.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Руки прочь . Растите своих Педро сами.))

    04.11.2025

  • ONIKAN2013

    Попробуй агента поменять.

    04.11.2025

  • МАО

    У тебя просто нет 12 млн Евро.

    04.11.2025

  • ValeraK

    К свингеру...)

    04.11.2025

  • Занзибара

    Я тоже проявляю интерес к соседке. Но не складывается никак.)

    04.11.2025

  • МАО

    и НДС, 22 %

    04.11.2025

  • МАО

    12 млн за игрока сборной Бразилии, или 50 млн за Батракова. Тяжёлый выбор для «Тоттенхэма» и «Ньюкасла». Походу можно купить даже 4х Педров, и останется немного на сдачу.

    04.11.2025

  • Спартак 98

    Не оскудевает земля бразильская этими Педро

    04.11.2025

  • Семён Фадеич

    Глубоко копаешь. Но, не в правильном направлении.

    04.11.2025

  • Mick Shelby

    А по-моему, больше интерес проявляют агенты. Им, главное, бабла срубить.

    04.11.2025

  • Корнелий Ш

    Коники до сих пор бабло из Англии ждут.

    04.11.2025

  • Pol Pol

    А кто такой ... этот Педров ? И кому он там нужен ? То что здесяся пишуть, это всё такая туфта, что даже разбиратся, так оно или нет ... смысла не вижу. Обыкновенное ... словоблудие и вечно выдавание желаемого, за действительное. Они всегда подобным промышляют, со времён ещё, Недоразвитого Сициализма .... ой как всем всё надо, что у нас есть ! Да ... не нааадо ... нихрена, уж поверьте.

    04.11.2025

    04.11.2025

  • Independent forever

    Такая Педро нужна самому:joy:

    04.11.2025

  • англосаксам никого и никогда не продавать. продавайте куда угодно,но только не в АНГЛИЮ

    04.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Ударно начала работу новая группа агентов. Сразу видно новички. С Англии для России выдачи денег нет.

    04.11.2025

  • этим можно и так!!! никого и ничего не продавать. никого и ничего. никогда

    04.11.2025

  • и пошлину в размере200% не забудьте!!! с этих только так,и никак иначе

    04.11.2025

  • serZheo

    50 миллионов и деньги вперёд. Всю сумму сразу. Предоплата 100 %

    04.11.2025

  • Степочкин

    Продавайте за 30 млн)). С них надо драть бабло, на ВСУ у них есть миллиарды, найдут и на Педро.

    04.11.2025

  • Семён Фадеич

    Перебьются.

    04.11.2025

