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Сегодня, 16:28

Трабукки прокомментировал слова Дзюбы об агентах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы об агентах.

«Согласен с Артемом Дзюбой — это действительно так, в России я сталкивался с тем, что многие футболисты и их родители искали оправдания в том, что у них не получилась футбольная карьера из-за отсутствия хороших агентов. На самом деле, если игрок качественный, то у него все получится, даже несмотря на агента, который может невысоко котироваться на рынке. Не согласен с Дзюбой в его мнении о несостоявшемся переходе Арсена Захаряна в «Зенит». Такая ситуация невозможна. Агент футболиста Павел Андреев всегда тесно работал с «Зенитом», — приводит слова Трабукки Sport24.

Дзюба ранее назвал злом агентов в российском футболе и заявил, что Арсена Захарян не попал в «Зенит», так как у него был не тот представитель.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-02-trabukki-o-slovakh-dzyuby-pro-agentov-yesli-igrok-kachestvennyy-to-u-nego-vse-poluchitsya-dazhe-nesmotrya-na-agenta
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Марко Трабукки
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