Трабукки прокомментировал слова Дзюбы об агентах

Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы об агентах.

«Согласен с Артемом Дзюбой — это действительно так, в России я сталкивался с тем, что многие футболисты и их родители искали оправдания в том, что у них не получилась футбольная карьера из-за отсутствия хороших агентов. На самом деле, если игрок качественный, то у него все получится, даже несмотря на агента, который может невысоко котироваться на рынке. Не согласен с Дзюбой в его мнении о несостоявшемся переходе Арсена Захаряна в «Зенит». Такая ситуация невозможна. Агент футболиста Павел Андреев всегда тесно работал с «Зенитом», — приводит слова Трабукки Sport24.

Дзюба ранее назвал злом агентов в российском футболе и заявил, что Арсена Захарян не попал в «Зенит», так как у него был не тот представитель.