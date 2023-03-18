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Трахтенберг считает, что с тандемом Тарпищев — Романцев «Спартак» выиграл бы Лигу чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший пресс-атташе «Спартака» и сборной России Леонид Трахтенберг рассказал, каким путем мог пойти московский клуб в начале 1990-х.

«В то время я дружил с Шамилем Тарпищевым. Он болел за «Спартак» и в 1990-х загорелся идеей сделать из любимой команды суперклуб. Масштаба «Реала», «Милана» или «Манчестер Юнайтед», не меньше. Финансовые возможности для реализации такого проекта он бы точно изыскал. Тарпищев всегда был максималистом, поэтому сборная России выигрывала Кубок Дэвиса, а его люди — Уимблдон и прочие престижные теннисные турниры. В футболе его мечтой была Лига чемпионов. Он высоко ценил тренерский талант Романцева и полагал, что, усилившись еще несколькими мастерами экстра-класса, «Спартак» будет претендовать на победу в Европе. Я познакомил Шамиля Анвяровича с Олегом Ивановичем, мы втроем обсуждали замысел Тарпищева. К сожалению, в клубе были люди, которые были против захода Тарпищева в «Спартак». Они очень этого не хотели и всячески отговаривали Романцева от такого союза — боялись потерять власть. Препоны ставились такие, что преодолеть их было невозможно. Хотя убежден, что с тандемом Тарпищев — Романцев и при поддержке президента мы бы выиграли Лигу чемпионов», — приводит слова Трахтенберга «Чемпионат».

Лучшим достижением «Спартака» в Лиги чемпионов стал выход в полуфинал в сезоне-1990/91. В 1/2 финала московский клуб проиграл «Олимпику» со счетом 2:5 по сумме двух матчей.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5036131-trahtenberg-s-tandemom-tarpischev-romancev-spartak-vyigral-by-ligu-chempionov.html
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Олег Романцев
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Спартак (Москва)
Леонид Трахтенберг
Шамиль Тарпищев
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