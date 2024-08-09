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Сегодня, 17:15

Трансфер Кена в «Спартак» находится под угрозой срыва из-за невыплаты «Галатасараем» денег «Ганноверу»

Алина Савинова
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Трансфер немецкого защитника Деррика Кена в «Спартак» может сорваться из-за невыплаты «Галатасараем» оставшейся суммы в размере 2,5 миллиона евро за прошлый переход футболиста из «Ганновера», сообщает Sport24.

По информации источника, турецкий клуб хочет повесить этот платеж на «Спартак», но красно-белых не устраивают такие условия из-за проблем с переводом средств в Германию.

Отмечается, что одним из вариантов решения может быть аренда игрока с правом выкупа за 8 миллионов евро.

Кен перешел в «Галатасарай» из «Ганновера» в феврале 2024 года. Сумма сделки составила 3,35 миллиона евро. Немец провел 16 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее стало известно, что «Спартак» прорабатывает два альтернативных варианта на позицию левого защитника вместо Кена.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Деррик Кен
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