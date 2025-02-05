Трансфер Луиса Энрике в «Зенит» вошел в топ-10 самых дорогих сделок зимнего окна

Переход полузашитника Луиса Энрике в «Зенит» вошел в десятку самых дорогих трансферов зимнего окна, сообщается на сайте Transfermarkt.

По данным портала, 24-летний бразилец перешел в петербургскую команду из «Ботафого» за 33 миллиона евро. Таким образом, он занял девятое место по стоимости в это трансферное окно.

Топ-10 самых дорогих трансферов этой зимой:

1. Джон Дюран («Астон Вилла» — «Аль-Наср»; 77 миллионов евро);

2. Омар Мармуш («Айнтрахт» — «Манчестер Сити»; 75 миллионов евро);

3. Хвича Кварацхелия («Наполи» — «ПСЖ»; 70 миллионов евро);

4. Нико Гонсалес («Порту» — «Манчестер Сити»; 60 миллионов евро);

5. Хави Симонс («ПСЖ» — «Лейпциг»; 50 миллионов евро);

6. Галено («Порту» — «Аль-Ахли»; 50 миллионов евро);

7. Абдукодир Хусанов («Ланс» — «Манчестер Сити»; 40 миллионов евро);

8. Витор Рейс («Палмейрас» — «Манчестер Сити; 37 миллионов евро);

9. Энрике («Ботафого» — «Зенит»; 33 миллиона евро);