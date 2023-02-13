0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:49

Трансфер Олусегуна в «Ниццу» сорвался из-за требования «Краснодара» оформить единовременную выплату

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Причиной срыва трансфера нападающего «Краснодара» Оланкуле Олусегуна в «Ниццу» стало требование российского клуба заплатить за игрока единовременной выплатой.

«Французский клуб был готов заплатить 3 миллиона евро сразу + бонусы за достижения, но «Краснодар» был согласен только на сумму 6 миллиона сразу», — приводит слова источника Sport24.

Футболист рассказал, что решил сменить агента после срыва трансфера в «Ниццу».

20-летний Олусегун провел в текущем сезоне 13 матчей за «Краснодар» в РПЛ и забил четыре мяча.

Контракт нападающего с краснодарской командой рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-13-transfer-oluseguna-v-nitstsu-sorvalsya-iz-za-trebovaniya-krasnodara-zaplatit-za-igroka-yedinovremennoy-vyplatoy
Футбол
РПЛ
ФК Ницца
Олакунле Олусегун
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Ренана сообщил, что игрок присоединится к «Зениту» на этой неделе

Погребняк назвал Жиркова лучшим левоногим футболистом в России