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Сегодня, 16:16

Трансфер полузащитника «Динамо» Захаряна в «Лацио» может быть закрыт на следующей неделе

Алина Савинова
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сделка по переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио» может быть закрыта на следующей неделе, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, речь идет о полноценном переходе. Отмечается, что сумма трансфера составит около 15 миллионов евро, при этом большая часть собственно за права на игрока, а остальное московский клуб получит бонусами. Также бело-голубые сохранят процент от прибыли с последующей продажи полузащитника в другую команду.

В воскресенье, 23 июля, Sport24 сообщил, что «Динамо» ведет переговоры с «Лацио» о переходе Захаряна. Говорилось, что сделка близка к завершению.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. 20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/transfer-zaharyana-v-latsio-mozhet-by-t-zakry-t-na-sleduyushhej-nedele-summa-do-15-mln-evro/
Арсен Захарян
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