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Сегодня, 19:18

Трансфер Сафонова в «ПСЖ» стал рекордной продажей в истории «Краснодара»

Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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В пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о переходе воспитанника «Краснодара» Матвея Сафонова.

Для краснодарского клуба продажа 25-летнего футболиста стала рекордной в истории клуба. Отмечается, что парижане заплатят за трансфер 20 миллионов евро.

Второй самой прибыльной сделкой черно-зеленых стал переход нападающего Федора Смолова в «Локомотив» в 2018 году за девять миллионов евро. Тройку самых дорогих исходящих трансферов «быков» замыкает Юра Мовсисян, который был продан в «Спартак» за 7,5 миллионов евро в 2012 году.

Сафонов с «Краснодаром» становился серебряным призером чемпионата России (2023/24) и дважды — бронзовым призером (2018/19, 2019/20), а также выходил в финал Кубка России-2022/23.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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