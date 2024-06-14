Трансфер Сафонова в «ПСЖ» стал рекордной продажей в истории «Краснодара»

В пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о переходе воспитанника «Краснодара» Матвея Сафонова.

Для краснодарского клуба продажа 25-летнего футболиста стала рекордной в истории клуба. Отмечается, что парижане заплатят за трансфер 20 миллионов евро.

Второй самой прибыльной сделкой черно-зеленых стал переход нападающего Федора Смолова в «Локомотив» в 2018 году за девять миллионов евро. Тройку самых дорогих исходящих трансферов «быков» замыкает Юра Мовсисян, который был продан в «Спартак» за 7,5 миллионов евро в 2012 году.

Сафонов с «Краснодаром» становился серебряным призером чемпионата России (2023/24) и дважды — бронзовым призером (2018/19, 2019/20), а также выходил в финал Кубка России-2022/23.