Трансфер Сперцяна в Европу в летнее трансферное окно еще возможен

Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуаций, переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу в рамках летнего трансферного окна еще возможен.

«Рафаэла Пимента (агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холланна, которая помогает Сперцяну с трансфером в Европу. — Прим. «СЭ») делает все возможное для того, чтобы найти лучший вариант продолжения карьеры как для Сперцяна, так и для «Краснодара», — сообщил источник «СЭ».

Трансферное окно в АПЛ, серии А, ла лиге, бундеслиге и лиге 1 закрывается 30 августа.

Ранее издание Armenie Football сообщило, что игроки краснодарцев Эдуард Сперцян и Джон Кордоба объявили о решении покинуть команду. Позднее Сперцян опроверг «СЭ» информацию о желании уйти из клуба до конца лета.

23 августа Telegram-канал Мутко против сообщил, что Сперцян продлил контракт с «Краснодаром».

24-летний Сперцян является воспитанником клуба. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро.