Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:59

Трансфер Сперцяна в Европу в летнее трансферное окно еще возможен

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуаций, переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу в рамках летнего трансферного окна еще возможен.

«Рафаэла Пимента (агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холланна, которая помогает Сперцяну с трансфером в Европу. — Прим. «СЭ») делает все возможное для того, чтобы найти лучший вариант продолжения карьеры как для Сперцяна, так и для «Краснодара», — сообщил источник «СЭ».

Трансферное окно в АПЛ, серии А, ла лиге, бундеслиге и лиге 1 закрывается 30 августа.

Ранее издание Armenie Football сообщило, что игроки краснодарцев Эдуард Сперцян и Джон Кордоба объявили о решении покинуть команду. Позднее Сперцян опроверг «СЭ» информацию о желании уйти из клуба до конца лета.

23 августа Telegram-канал Мутко против сообщил, что Сперцян продлил контракт с «Краснодаром».

24-летний Сперцян является воспитанником клуба. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро.

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
Обсудить
Читайте также
88 россиян выступят на Паралимпийских играх в Париже
Андрей Ватутин рассказал об особенностях подготовки ЦСКА к новому сезону
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Краснодара» Ленини заявил, что у Сперцяна есть потенциал заиграть в Европе

ЦСКА проявляет интерес к венесуэльскому форварду «Сочи» Гуарирапе