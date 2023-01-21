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Сегодня, 20:26

Трансфер Сперцяна в ПСВ зависит от продажи ван Гинкеля

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян близок к переходу в ПСВ, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, трансфер 22-летнего армянина зависит от того, продаст ли голландский клуб Марко ван Гинкеля, так как ему нужно разгрузить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне Сперцян провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/transfer-spertsyana-v-psv-zavisit-ot-prodazhi-marko-van-ginkelya/

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ПСВ
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