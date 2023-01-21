Трансфер Сперцяна в ПСВ зависит от продажи ван Гинкеля

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян близок к переходу в ПСВ, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, трансфер 22-летнего армянина зависит от того, продаст ли голландский клуб Марко ван Гинкеля, так как ему нужно разгрузить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне Сперцян провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.