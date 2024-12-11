Трансфер Тикнизяна в «Севилью» зависит от решения по Барко

Как стало известно «СЭ», сроки возможного перехода защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Севилью» зависят от ситуации с арендой аргентинского защитника Валентина Барко.

В данный момент 20-летний аргентинец, права на которого принадлежат «Брайтону», выступает за андалусийцев на правах аренды до окончания сезона-2024/25. Однако у английской стороны есть опция досрочного возвращения игрока зимой. Если «Брайтон» отзовет Барко из аренды в январе, «Севилья» сделает предложение «Локомотиву» по переходу Наира Тикнизяна уже в зимнее трансферное окно.

Однако вероятнее всего, арендное соглашение аргентинца не будет прервано. В таком случае «Севилья» планирует вернуться к трансферу Тикнизяна летом.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Севилья» продолжает следить за Тикнизяном.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне 25-летний игрок сборной Армении провел 22 матча во всех турнирах за клуб, где сумел отличиться 2 голами и 1 результативной передачей.

Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.