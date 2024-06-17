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Сегодня, 03:48

Трансфер защитника «Крыльев Советов» Горшкова может обойтись «Спартаку» дороже 300 миллионов рублей

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Спартак» ведет переговоры по покупке защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, помимо суммы отступных в размере 120 миллионов рублей, московскому клубу нужно будет заплатить больше 100 миллионов рублей подъемных самому 25-летнему россиянину и столько же — агентских.

Горшков выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за самарцев во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Горшков
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