Трансфер защитника «Крыльев Советов» Горшкова может обойтись «Спартаку» дороже 300 миллионов рублей

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«Спартак» ведет переговоры по покупке защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, помимо суммы отступных в размере 120 миллионов рублей, московскому клубу нужно будет заплатить больше 100 миллионов рублей подъемных самому 25-летнему россиянину и столько же — агентских.
Горшков выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за самарцев во всех турнирах.