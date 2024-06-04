Transfermarkt назвал самых дорогих игроков РПЛ

Портал Transfermarkt, специализирующийся на трансферах и оценке стоимости игроков, представил рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ.

По оценке ресурса, самым дорогостоящим игроком чемпионата России является голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, который в скором времени может перейти в «ПСЖ».

Топ-5 самых дорогих футболистов РПЛ:

1. Матвей Сафонов («Краснодар») — 20 миллионов евро.

2. Вендел («Зенит») — 20 млн.

3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 20 млн.

4. Клаудиньо («Зенит») — 18 млн.

5. Константин Тюкавин («Динамо») — 16 млн.

По итогам сезона-2023/24 чемпионом России в шестой раз кряду стал «Зенит», опередивший «Динамо» и «Краснодар» на одно очко в турнирной таблице.