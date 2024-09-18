Transfermarkt повысил рыночную стоимость Глушенкова, Батракова и Даку

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков чемпионата России.

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил повышение стоимости до 16 миллионов евро (+5 миллионов). Некоторые другие игроки петербургской команды также подорожали: цена Евгения Латышонка увеличилась с 1,5 до 2,5 миллиона евро, Лусиано Гонду с 10 до 11 миллионов, Педро — с 7 до 9 миллионов.

Стоимость воспитанника «Локомотива» Алексея Батракова возросла до 5 миллионов евро. Его прежняя цена составляла 700 тысяч евро.

Албанский форвард «Рубина» Мирлинд Даку получил повышение до 6 миллионов евро и стал седьмым по стоимости центрфорвардом РПЛ.