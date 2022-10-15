Травмированный полузащитник «Динамо» Гагнидзе допустил, что может вернуться на поле в матче с «Локомотивом»

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Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал о своем состоянии.
19-летний грузин получил травму в матче своей молодежной сборной против Турции. Футболист допустил, что сможет вернуться на поле в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива».
— Как травма?
— Чувствую себя лучше.
— Сыграете ли с «Ростовом» в Кубке?
— Думаю, что нет.
— А в следующем туре?
— Возможно.
— Какие ожидания от матча?
— Конечно, сегодня мы победим «Оренбург».
В сезоне-2022/23 Гагнидзе сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за «Динамо».
Бело-голубые сыграют с «Локомотивом» 22 октября.
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