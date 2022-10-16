Травмированный полузащитник «Спартака» Умяров рассказал о своем состоянии

Сегодня, 19:27
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем состоянии.
22-летний россиянин пропустит матч 13-го тура РПЛ против ЦСКА из-за повреждения плюсневой кости, которое он получил в игре прошлого тура с «Крыльями Советов» (5:2).
«Как самочувствие? Все супер!» — сказал Умяров.
В сезоне-2022/23 Умяров принял участие в 15 матчах «Спартака» и не отличился результативными действиями.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября и начнется в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования