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10 ноября, 15:07

Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы

Руслан Минаев
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что российские клубы стоит закрыть, так как они тратят средства из государственного бюджета.

«Один из способов — сокращение государственного финансирования. Если бизнес не успешный, то его надо закрывать или реконструировать, переделывать. Закрыть российские футбольные клубы? А почему нет, если они не умеют зарабатывать, а умеют только тратить! Футбольный клуб — это бизнес. Если они за 30 лет не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять: руководство или банкротиться, или ещё что-то», — цитирует Роднину Legalbet.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» — второй (33 очка), «Ростов» — третий (32 очка).

Источник: https://legalbet.ru/news/rodnina-rossijskie-futbolnie-klubi-nado-zakrivat-oni-za/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
РПЛ
Ирина Роднина
74
26
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