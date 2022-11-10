Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы

10 ноября, 15:07
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что российские клубы стоит закрыть, так как они тратят средства из государственного бюджета.
«Один из способов — сокращение государственного финансирования. Если бизнес не успешный, то его надо закрывать или реконструировать, переделывать. Закрыть российские футбольные клубы? А почему нет, если они не умеют зарабатывать, а умеют только тратить! Футбольный клуб — это бизнес. Если они за 30 лет не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять: руководство или банкротиться, или ещё что-то», — цитирует Роднину Legalbet.
В турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» — второй (33 очка), «Ростов» — третий (32 очка).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования