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Тренер 2Drots Кузнецов: «Крылья Советов» не боятся играть ярко и гнут свою линию. Романтики творят"

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» оценил работы Игоря Осинькина в «Крыльях Советов» и Владимира Федотова в ЦСКА.

— Кто в российском футболе вам импонирует, за кем интересно следить?

— Мне нравится работа Осинькина. Он работает с молодыми пацанами, которые прогрессируют. У него ушли лидеры, но он ввел в состав новые имена. И стиль игры «Крыльев Советов» очень нравится. Ребята не боятся играть ярко, гнут свою линию. Романтики творят.

Они сейчас долго не могли выиграть, но с молодыми футболистами такое бывает — нестабильность. Но важно, что они от своей игры не отказались, выдерживали стиль.

— Как оцените работу Федотова в родном для вас ЦСКА?

— Владимир — молодец. После «Сочи» он пришел в клуб, где от него будут требовать достижений. С таким не самым сильным подбором футболистов он находится в лидирующей группе.

— А что не так с футболистами?

— Некоторые игроки не соответствуют уровню задач. И я говорил об этом с Федотовым. В частности, об уровне игры опорных полузащитников. Но при Федотове Обляков выглядит отлично, Чалов заиграл. Он начал действовать, как истинный нападающий: всегда в нужной точке, открывается, отдает, забивает. Очень рад за него.

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов. «Почему в России тренеру, который уже три команды загубил, дают тренировать четвертую?» Кузнецов — о победе над ЦСКА, медиафутболе и РПЛ
Футбол
ФК 2Drots
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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