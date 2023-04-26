Тренер 2Drots Кузнецов: «Неужели я хуже людей, которые работают в РПЛ и ФНЛ?»

Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал о том, что хочет работать с профессиональной командой.

— После победы над ЦСКА у вас были звонки, предложения о работе?

— Никаких, ничего. Ноль.

— Вам обидно?

— Знаете, я очень люблю футбол. Без футбола мне тяжело, это моя жизнь. Хочу передать пацанам свои знания, но для этого надо, чтобы тебе доверяли. Не знаю, почему этого не происходит.

Неужели я хуже людей, которые работают в РПЛ и ФНЛ? У меня опыта больше, чем у многих из них, я поиграл в Европе, на чемпионате мира и Евро, был чемпионом СССР, брал Кубок. У меня есть лицензия Pro, хотя некоторые клубы у нас берут тренеров даже без нее.

Но все упирается в руководителей. Они приглашают людей, которые чаще всего не могут помочь команде развиваться. Посмотрите, у нас одни и те же люди ходят по клубам.

Когда я это говорю, некоторые обижаются на меня. Но многим тренерам дают шанс, потом другой, пятый — и они ничего не показывают. Я же ни одного шанса не получил.

Не стыдно, когда ты пять-шесть команд поменял, у тебя ничего не получилось и ты пошел в седьмую? Ты считаешь себя хорошим тренером? Это неправильно! Даже если не обо мне говорить: у нас много хороших специалистов, которым не дают возможности поработать. А приглашения получают одни и те же лица. Это грустно, это не идет на пользу нашему футболу.

В итоге тренер проваливается, но не переживает из-за провала. Он понимает, что его все равно устроят в новый клуб. Три клуба загубил — зовут в четвертый. Он не ощущает давления, что провал может стоить карьеры. Через пару дней уже на новом месте окажется! И это правильно?

— Когда последний раз к вам обращались с предложением из профессионального футбола?

— Были разговоры с «Волгой» из ФНЛ. Общались с одним из руководителей клуба. Мне сказали, что подумают. Но дальше дело не двинулось.

— Но вы были готовы пойти даже в «Волгу», которая идет на последнем месте в ФНЛ?

— Мы разговаривали, когда она была еще не в самом низу, были шансы спастись. Это было в прошлом году. Но в нынешней ситуации, думаю, я бы сильно сомневался, если бы мне поступило предложение.

Дмитрий Кузнецов возглавляет 2Drots с июля 2021 года. Последним местом работы 57-летнего россиянина в профессиональном футболе был «Металлург» из Видного, специалист тренировал команду с апреля по июнь 2022 года.