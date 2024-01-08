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Сегодня, 12:25

Тренер 2DROTS Кузнецов: «Дружим с Почеттино со времен «Эспаньола». Когда ЦСКА в ЛЧ играл с «Тоттенхэмом», подарил ему икру»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Маурисио Почеттино.
Фото Global Look Press
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Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — чемпион СССР, участник чемпионатов мира и Европы, футболист Ла Лиги в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «Челси» аргентинцем Маурисио Почеттино, вместе с которым выступал за «Эспаньол».

— Мы с Маурисио дружим, — начал Кузнецов. — Когда он только пришел в «Эспаньол», я взял его с женой и повез в аквапарк. Мы хорошо провели день, языкового барьера не было. Сдружились, и когда потом он уже с «Тоттенхэмом» приезжал в Москву на матч Лиги чемпионов с ЦСКА. Я их в отеле навестил, икры им с Тони подарил. Буквально вчера Тони в «Челси» звонил! Всегда, когда встречаемся, фотографируемся вместе, потому что хорошее время в команде провели.

— Болеешь за «Челси» теперь?

— Симпатизирую командам, в которых работают мои друзья. Это однозначно. И хочу, чтобы у них все получалось, — сказал Кузнецов «СЭ».

Полностью интервью Дмитрия Кузнецова читайте на сайте «СЭ».

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
Дмитрий Кузнецов
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